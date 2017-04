SP Serviços: mais de 30 serviços públicos na palma da mão

Loja gratuita de aplicativos do Governo do Estado de SP alcançou mais de 7 milhões de downloads; ferramenta facilita vida do cidadão

SP Serviços reúne mais de 30 aplicativos do Governo do Estado

O SP Serviços, loja gratuita de aplicativos do Governo do Estado de São Paulo que reúne mais de 30 apps de 23 órgãos estaduais, ultrapassou os 7 milhões de downloads durante o mês de março.

Em um única ferramenta, o usuário tem acesso aos serviços públicos através de um dispositivo móvel (smartphone ou tablet). Além do Poupatempo Agendamento, Guia de Serviços e Achados e Perdidos, há informações sobre o Detran.SP, Metrô, CPTM, Corpo de Bombeiros, Acessa SP, CDHU, parques estaduais, entre outros.

Desenvolvido pela Prodesp, empresa de Tecnologia da Informação do governo paulista, o SP Serviços está disponível gratuitamente para os sistemas iOS e Android.

Veja abaixo alguns exemplos do que é possível acessar pelo aplicativo:

A ferramenta do Poupatempo permite agendar data e horário para ser atendido nas unidades, além de consultar prazos, taxas e documentos necessários. Quem agenda a emissão de documentos como o RG ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) recebe um link para saber o que é necessário fazer para obtê-los.

Pelo app do Detran-SP é possível consultar multas, pontos na carteira e situação dos veículos, além do acesso a um simulado da prova para quem vai fazer o exame da primeira habilitação.

É possível consultar mapas e informações em tempo real da situação das linhas de transporte público pelos aplicativos do Metrô e CPTM, além dos itinerários de ônibus intermunicipais das regiões metropolitanas de São Paulo.

Outra facilidade é a consulta de débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado (PGE-SP), nota e frequência de alunos “Diário de Classe” (Secretaria da Educação) e autenticidade de guias de transporte animal e vegetal (Secretaria da Agricultura e Abastecimento), além de obter informações e acompanhamento de pedidos ao SIC – Serviço de Informações ao Cidadão (Arquivo Público do Estado).

Já na ferramenta da CDHU é possível pedir a segunda-via de boletos de financiamento imobiliário dos programas habitacionais do Governo do Estado.

E no Atendimento Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) os consumidores podem apresentar e acompanhar o andamento de queixas sobre os serviços de saneamento, gás canalizado e energia elétrica.

Outros aplicativos disponíveis são do Corpo de Bombeiros, de consulta à Nota Fiscal Paulista, Cetesb, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria do Meio Ambiente, Procon, entre outros.

Há ainda games educativos como o SP x Dengue sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, e o Bem-te-vi, programa educativo do Detran-SP e da Polícia Militar, sobre educação no trânsito. Sem falar que toda vez que um novo aplicativo passa a integrar o SP Serviços, o usuário é avisado com o símbolo de “novo”.

Como Baixar

A oferta de aplicativos e informações de utilidade pública faz parte da estratégia do Governo do Estado de ampliar o acesso à informação e prestação de serviços públicos, utilizando todas as formas de tecnologia a serviço da população. Para baixar o SP Serviços, basta buscá-lo nas lojas de aplicativos apropriadas ao seu dispositivo (Google Play ou App Store).