Workshop esclarece dúvidas sobre o Pitch Gov SP 2.0

Empreendedores com soluções inovadoras e interessados em desafios de interesse público podem conhecer mais sobre a 2ª edição do Pitch Gov SP, programa do Governo do Estado voltado à otimização dos serviços públicos. Para orientar integrantes de startups sobre a iniciativa que engloba novas tecnologias, um workshop gratuito sobre o tema será realizado na próxima quinta-feira (28), a partir de 18h30, no bairro de Campos Elíseos, em São Paulo.

As inscrições ficam abertas até o dia 27 de setembro e podem ser confirmadas pela internet. Em parceria com o Sebrae-SP, o evento tem o objetivo de apresentar o projeto, além de fornecer dicas sobre o edital, processo de inscrição e uma sessão dedicada a perguntas e respostas.

Criado em 2015, o programa busca soluções que a administração pública avalia como impactantes na vida dos cidadãos de São Paulo. Na primeira edição, foram 304 inscrições de jovens empresas de tecnologia de várias partes do Brasil e do mundo.

Programa

O Pitch Gov SP 2.0 propõe desafios em oito áreas, com a participação de onze órgãos ou entidades do governo. Desse modo, as startups conseguem testar a escala e impacto das soluções. Simultaneamente, o governo tem acesso a alternativas desenvolvidas para o mercado.

Em novembro, serão selecionadas 16 pitches, apresentações rápidas em que os empreendedores apresentam os negócios de forma clara e concisa. Depois, as propostas passam por convocação para a formalização de convênio e realização dos testes. O grande marco da iniciativa é a reunião de administradores públicos, especialistas do setor privado e empresas para comentar as soluções destacadas.