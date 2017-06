Você sabia que há um aplicativo para fazer denúncia de crime ambiental?

O aplicativo Denúncia Ambiente passa a ser o principal canal de denúncias para crimes ambientais no Estado de São Paulo. Lançado pela Secretaria do Meio Ambiente, ele será o canal para receber todas as ações contra a natureza. A irregularidade pode ser relacionada à fauna, vegetação, água, solo, ruído, ar ou fogo.

Para facilitar a identificação do crime, o aplicativo aceita que o cidadão envie de fotos, vídeos ou até áudios anexados à denúncia.

São vários os crimes que podem ser registrados com mais clareza por meio de foto ou vídeo. Alguns exemplos são: desmatamento e corte de árvores, extração de palmito, queimadas, fabricação, venda e soltura de balão, tráfico de animais silvestres, despejo irregular de entulho e fumaça preta em veículos.

Já em caso de excesso de ruído por mineração ou de origem industrial, por exemplo, o áudio pode ser bem útil. O cidadão fica à vontade para escolher a melhor maneira de fazer a denúncia, podendo inclusive se manter no anonimato ou não.

Entretanto, mesmo quando se identificar, o denunciante tem a garantia do sigilo de seus dados. O usuário que fez a denúncia tem ainda a oportunidade de acompanhar o andamento do caso.

Disponível para usuários de smartphone ou tablet, o Denúncia Ambiente pode ser baixado gratuitamente na App Store e no Google Play.

Além do Denúncia Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente mantém também disponíveis outros aplicativos. O Sistema Ambiental Paulista disponibiliza variadas informações sobre o meio ambiente em SP. Já Parques SP trata de Ecoturismo e mostra trilhas, mapas e informações de seis parques estaduais

Para conferir todos os aplicativos disponíveis para os paulistas usufruírem de serviços do Governo do Estado, acesse SP Serviços.