Virada Inclusiva abre edital para apresentações artísticas voluntárias

Apresentações serão promovidas nas estações Barra Funda, Brás, Luz, Osasco e Tamanduateí da CPTM; e Sé, Paraíso e República do Metrô

De 1 a 3 de dezembro o Estado de São Paulo será palco da “Virada Inclusiva”, evento cultural realizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

Pela oitava vez, a Virada será realizada em diferentes municípios do Estado de São Paulo, incluindo a capital. Serão promovidas centenas de atividades culturais simultâneas, voltadas às pessoas com e sem deficiência.

Por se tratar de um evento gratuito, resultado de um esforço conjugado entre secretarias e outras esferas da administração pública do Estado, municípios e sociedade civil organizada e não ter nenhum fim lucrativo, pessoas e grupos do mundo artístico e esportivo estão convidados para participar voluntariamente da Virada Inclusiva em estações da CPTM e do Metrô.

As apresentações voluntárias serão realizadas nos dias 02 (sábado) e 03 de dezembro (domingo), nas estações da CPTM Barra Funda, Brás, Luz, Osasco e Tamanduateí; e nas estações do Metrô Sé, Paraíso e República.

Quem tiver interesse em oferecer sua apresentação precisa se candidatar até 01 de outubro às 23h59, horário de Brasília, mediante preenchimento completo do formulário de inscrição no site http://viradainclusiva.sedpcd.sp.gov.br/.

Para obter todas as informações necessárias para participar, clique neste link e tenha acesso ao edital.