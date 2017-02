Via Rápida Expresso oferta cursos para moradores da CDHU

Cursos são na área de pintura para construção civil

Moradores da CDHU residentes nas cidades de Campinas, Franca, Santa Bárbara D’Oeste, Mairinque, Itapetininga, Pindamonhangaba e Lindóia estão recebendo qualificação profissional na área de pintura para construção civil.

As aulas gratuitas destinam-se à população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Ao final do curso, os alunos receberão certificação. Entretanto, não poderão ter três faltas consecutivas ou cinco intercaladas.

Os alunos recebem bolsa-auxílio de R$ 210 e, para isso, não pode receber seguro desemprego, ou outro benefício da Previdência Social, como pensão, aposentadoria e auxílio-doença.

Foram inscritos 25 moradores em cada município, com exceção de Franca e Itapetininga, que têm 50 moradores inscritos cada.

Iniciadas em 23 de janeiro, as aulas seguem até 17 de fevereiro. Os cursos têm carga de 100 horas, com 70% de aulas teóricas e 30% de aulas práticas.