Vestibular Unicamp recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição

Os estudantes interessados em participar do Vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 2018 já pode pedir a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos deverão ser realizados até dia 23 de maio, exclusivamente pela internet. A lista dos estudantes contemplados será divulgada dia 28 de julho.

O benefício é oferecido em três modalidades: para candidatos de famílias de baixa renda (renda líquida máxima de R$1.300 por morador), funcionários da Unicamp/Funcamp para aqueles que se candidatarem aos cursos de Licenciatura em período noturno (Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia).

Os pré-requisitos são: ter cursado o ensino médio integralmente em instituições da rede pública de educação (menos para os cursos noturnos), ser residente e domiciliado no Estado de São Paulo e já ter concluído ou concluir em 2017 o ensino médio. Ao todo, serão cerca de 7 mil isenções.

Isenções Vestibular Unicamp 2017

Para o Vestibular Unicamp 2017, 7.301 candidatos que pediram a Isenção e preencheram os requisitos necessários para receber o benefício foram isentos de pagar a taxa de inscrição. A Comvest recebeu 8.488 pedidos.

O Programa de Isenção do Vestibular Unicamp é parte do Programa de Ação Afirmativa para Inclusão Social (PAAIS), que prevê que estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública de ensino brasileira recebam pontos a mais nas notas obtidas no Vestibular Unicamp.