Mais de 56 mil candidatos fazem prova do Vestibular Fatec

Gabarito estará disponível a partir das 18h30 do próprio domingo (2) nos sites do Centro Paula Souza e do Vestibular Fatec

Mais de 56 mil candidatos do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo farão a prova neste domingo (2). O exame começa às 13 horas e terá cinco horas de duração. Os portões das escolas serão abertos às 12h15 e fechados às 13 horas, impreterivelmente.

É ideal que o candidato chegue ao local com uma hora de antecedência. Pela internet é possível consultar a demanda por curso e por faculdade e a lista de locais da prova. Os candidatos terão que resolver 54 questões de múltipla escolha e escrever uma redação.

O gabarito oficial do exame será divulgado no dia 2 de julho, a partir das 18h30, nos sites do Centro Paula Souza e do Vestibular Fatec. A classificação geral será publicada no dia 20 de julho. A primeira lista dos convocados para matrícula e estará no site.

Se as vagas oferecidas não forem preenchidas pelos candidatos da primeira chamada, a segunda lista será afixada somente na faculdade no dia 26 de julho.