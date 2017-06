Férias: verifique se seus documentos estão em dia

Agende com antecedência: procura pelos serviços do Poupatempo aumenta nessa época do ano

Atenção! Quem estiver programando viagem no período das férias deve prestar atenção em relação à validade dos documentos. Para evitar problemas de última hora, fique atento, pois a procura pela atualização de documentos aumenta nesta época do ano. O Poupatempo, que já prestou mais de 545 milhões de atendimentos e foi eleito pelo terceiro ano consecutivo como o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha, ressalta que é necessário agendamento antecipado.

A melhor forma de marcar a ida ao Poupatempo é com o aplicativo ‘SP Serviços’. Basta baixar o aplicativo no celular ou tablet e escolher o dia e hora em que deseja ser atendido. Também é possível agendar gratuitamente pelo portal Poupatempo ou pelo Disque Poupatempo: 0800 772 36 33. O horário de atendimento pelo telefone é de segunda a sexta, das 7h às 20h e aos sábados, das 6h30 às 15h.

Para facilitar a vida dos cidadãos, o Poupatempo está testando um atendente virtual, o Poupinha. O Poupinha atende por meio de chat e ajuda agendar atendimento em qualquer uma das 72 unidades fixas do Poupatempo.

Lembre-se! O prazo para emissão de segunda via da Carteira de Identidade (RG) é de até cinco dias úteis. O mesmo vale para primeira via da carteira para menores de 18 anos. Para a primeira via do RG de maiores de idade, caso de quem tem o documento de outro Estado e agora vai tirar pela primeira vez em São Paulo, o prazo é de até dez dias úteis. Isso devido à necessidade de consulta sobre eventuais pendências judiciais.

Para quem vai viajar pelo Mercosul, o Poupatempo lembra que brasileiros podem se identificar apresentando apenas a cédula de identidade. Contudo, desde que a data de emissão do documento não seja superior a dez anos.

Muitas empresas aéreas já barram o viajante no embarque por causa da exigência do documento atualizado. Quando isso ocorre, o Poupatempo Guarulhos pode emitir uma segunda via provisória mediante a apresentação do bilhete de viagem. Entretanto, o documento provisório só vale por 90 dias.