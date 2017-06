Parque da Água Branca recebe o Arraial do Espaço da Leitura

Evento no domingo (2 de julho) terá livro como prenda e vai contar com brincadeiras típicas e apresentação musical

O Espaço da Leitura vai receber o IV Grande Arraiá no próximo domingo (2 de julho), nas dependências do Parque da Água Branca. A festa terá brincadeiras tradicionais como cadeia, pescaria, corrida do ovo, dança da laranja e os românticos correio elegante e estação do beijo.

Como forma de estimular o hábito da leitura, o destaque do evento é a prenda da festa junina: todos os participantes das atividades ganharão um livro infantil ou infanto-juvenil da Editora Peirópolis.

Outra atração será a participação dos contadores da Casa Tombada, que vão narrar causos caipiras e ainda terá apresentação das antigas Quadras de Mourão, gênero musical que canta em diálogos e trocadilhos.

Já às 16h30, antes do grande baile, será realizada uma divertida quadrilha, para a qual todos são convidados a participar.

O Arraiá contará ainda com um fotógrafo lambe-lambe, para quem quiser registrar a festa em um fundo típico de festa junina. As atividades do Espaço de Leitura serão gratuitas e para todas as idades.

Confira abaixo as atrações da IV Arraiá do Espaço da Leitura

Brincadeiras Juninas

Como não pode faltar, serão realizadas brincadeiras típicas como pescaria, cadeia, argolas, dança da laranja, corrida do ovo, entre outras. Os participantes levam de prenda um livro da Editora Peirópolis!

Lambe-Lambe

Em um pequeno estúdio a céu aberto, o fotógrafo Paulo Savala estará presente para fazer uma foto típica de festa junina a quem se interessar.

Narração de histórias – Histórias Sobre o Fogo

Os contadores da Casa Tombada narrarão causos caipirar. Os integrantes do grupo são: Ângela Castelo Branco, Giuliano Tierno de Siqueira, Letícia Liesenfeld e Magno Rodrigues Faria.



Quadras de Mourão

Uma modalidade do repente é o Mourão, gênero em que se canta em diálogos e trocadilhos se revezando nos versos e nas estrofes. Tato Sanches tem a responsabilidade de apresentar o estilo que tem como essência o desafio natural aos cantadores.

Quadrilha aberta e grande baile

Todos que estiverem no Arraial poderão participar de uma festiva quadrilha no compasso do forró do Trio Canjica. O baile continua com muito baião, xote e xaxado que vai alegrar todos os pares dispostos a esquentar as canelas!