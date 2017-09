“Vem pra Usp!” recebe inscrições de alunos do ensino médio até 24/9

Competição de conhecimentos deve envolver os mais de 1,5 milhão de estudantes matriculados no ensino médio da rede pública do Estado

Alunos matriculados nos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio das escolas públicas de São Paulo têm a oportunidade de participar da Competição de Conhecimentos da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições foram prorrogadas até as 23h59 do dia 24 de setembro e os interessados devem se inscrever no site do programa.

O candidato deverá preencher o formulário e informar o número do CPF e RG. As provas da primeira fase deverão ser realizadas de 25 a 29 de setembro. O candidato deverá acessar o mesmo site da inscrição para realizar a prova on-line.

Os convocados e os locais do exame da segunda fase serão divulgados no dia 6 de outubro. A prova será realizada no dia 22 de outubro (domingo), das 13h às 16h. A lista dos estudantes mais bem classificados será divulgada no site em data a ser definida.

O programa A ação faz parte do programa “Vem pra USP!” foi lançado no último mês de junho e faz parte de uma parceria da Secretaria Estadual da Educação (SEE) com a universidade. Ele envolve ações para incentivar o acesso de estudantes da rede pública de ensino aos cursos de graduação da USP.

Outro objetivo da iniciativa é aproximar os professores do ensino médio com a USP para contribuir na formação dos jovens como cidadãos. A expectativa para o programa é que ele envolva os mais de 1,5 milhão de estudantes matriculados no ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo.