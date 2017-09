USP é a primeira latino-americana na lista THE World University Ranking

A Universidade de São Paulo (USP) é a latino-americana melhor colocada no World University Ranking 2017-2018. A lista das melhores foi divulgada no dia 5 de setembro, pela consultoria britânica Times Higher Education (THE). No topo estão as universidades britânicas, de Oxford e Cambridge, primeiro e segundo lugar respectivamente. Das dez primeiras posições, seis são norte-americanas, três são britânicas e uma é suíça.

No mesmo grupo do ano passado, entre as posições 251-300, a USP se iguala a instituições como a Universidade do Estado da Carolina do Norte (EUA), a Universidade de Surrey (Reino Unido) e o Instituto de Tecnologia de Tóquio (Japão).

Ao todo 21 universidades brasileiras constam na lista. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é a segunda brasileira melhor posicionada, no grupo entre 401-500. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é a terceira, no grupo entre 501-600.

Nesta 14ª edição o ranking classificou as mil melhores instituições de ensino superior de 77 países. A avaliação levou em conta 13 indicadores, agrupados em cinco categorias: ambiente de ensino, inovação, internacionalização, pesquisa (volume, investimento e reputação) e citações (influência da pesquisa). A novidade na edição deste ano é que livros e capítulos de livros passaram a ser considerados na análise. A inovação significa melhor representatividade da pesquisa desenvolvida nas áreas de Artes e Humanidades.

Os rankings mundiais de universidades elaborados pela Times Higher Education estão entre os mais respeitados. Além da classificação no World University Ranking a USP também foi a única universidade da América Latina a figurar entre as 100 instituições com maior reputação acadêmica do mundo, segundo a vertente THE World Reputation Ranking, divulgada no dia 14 de junho.

Em outra vertente, o THE Latin America Universities, que leva em conta as especificidades e as características das instituições da região, divulgado no dia 20 de julho, USP e Unicamp lideraram a lista.

Veja aqui a lista completa.