USP abre inscrições para Universidade da Terceira Idade

Estudantes da Universidade Aberta da Terceira Idade. USP abre vagas para 559 cursos

Atenção para quem tem 60 anos ou mais e quer complementar os estudos. A USP está oferecendo vagas para participar de cursos de graduação de nível superior e de atividades complementares, pelo programa da Universidade Aberta da Terceira Idade, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.

Há vagas para 559 cursos, entre eles, de Gestão Empresarial, Educação Ambiental, História da Música, e até de Robótica e Aplicação de ROVS para Mineração de Petróleo, que consiste em operar veículos remotamente na mineração.

Os cursos estão disponíveis nos campi da capital, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos e São Carlos. Essa é a 46ª edição do programa (são promovidas duas por ano, uma a cada semestre). As 4.700 vagas disponíveis estão dividas em disciplinas regulares, em cursos de graduação da USP, e atividades complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais.

As inscrições para as disciplinas regulares podem ser feitas no período de 20 a 24 de fevereiro. Já o calendário para as atividades complementares é definido pelas unidades que as oferecem. As vagas são limitadas e obedecem a ordem de inscrição.

Para mais informações sobre os cursos consulte o site do programa ou pelo telefone (11) 3091-9183, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, e também pelo e-mail 3idade@usp.br

SERVIÇO

Universidade Aberta da Terceira Idade

Inscrições de 20 a 24 de fevereiro

4.700 vagas em diversos campi da USP

Informações: http://prceu.usp.br/3idade/