Em 64 anos, USP em São Carlos formou mais de 10 mil engenheiros

Atualmente, unidade conta com mais de 3 mil graduandos e mais de 1 mil inscritos em cursos de pós-graduação

No dia 18 de abril de 1953, o então governador de São Paulo, Lucas Nogueira Garcez, proferia a aula inaugural da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP).

Começou com 39 alunos selecionados dentre os 200 interessados nas 50 vagas. Era aula de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. Pouco mais de 64 anos depois, a escola conta com mais de 3 mil universitários e mais de 1 mil inscritos em pós-graduação. E já se formaram mais de 10 mil engenheiros, que são reconhecidos mundialmente pela competência técnica e profissional.

Os resultados alcançados passam pelas mãos de mais de 200 professores de nove departamentos. Contudo, a EESC não faz tudo sozinha. Com sua expansão houve também o desmembramentos de outras quatro unidades de ensino. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), o Instituto de Física de São Carlos (IFSC), o Instituto de Química de São Carlos (IQSC) e o Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU). Conjunto que, aliado a outros órgãos da Universidade, compõe o campus da USP em São Carlos.

Empresas de renome internacional realizam atividades em parceria com a EESC, principalmente em pesquisas de alta tecnologia. Pequenas e médias empresas encontram na escola suporte para projetos e testes, além de consultorias e orientações. As fronteiras nacionais já foram ultrapassadas, e atualmente a instituição tem cooperação internacional, seja com universidades ou empresas.

Só no primeiro semestre de 2017, 35 graduandos começaram parte de seus estudos fora do Brasil. O crescimento nessa área é intenso. O número de estrangeiros recebidos pela EESC quase quintuplicou nos últimos 10 anos.