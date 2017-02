USP recebe inscrição nos dias 10, 11, 17 e 18 para curso de comunicação gratuito

Interessados no curso de Comunicação e Cidadania com ferramentas da Língua Portuguesa ligado ao Projeto Redigir, da Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) já podem fazer sua inscrição nos dias 10, 11, 17 e 18 de fevereiro.

Voltado para jovens e adultos, que tenham concluído o ensino fundamental e não tenham estudado em universidades públicas, o curso exige idade mínima de 16 anos e não há idade limite. Os candidatos serão selecionados com base em critérios socioeconômicos. O resultado será divulgado no início de agosto, quando também se iniciam as aulas.

Com duração de um semestre, as aulas apresentam conceitos de gramática e redação, além de debates sobre temas atuais. O objetivo é tornar a comunicação cotidiana mais eficiente. Os encontros ocorrem semanalmente no campus Cidade Universitária, em São Paulo.

Documentos necessários para a inscrição: cópia de RG, cópia de comprovante de renda de todos que contribuem para o sustento da casa e cópia de comprovante de escolaridade do último nível cursado (ensino fundamental, médio ou superior, se houver).