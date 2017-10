Unidade do Poupatempo Móvel atende até sábado na Ponte Rasa, em SP

Os moradores do bairro da Ponte Rasa e região têm à disposição durante essa semana uma unidade do Poupatempo Móvel.

O caminhão recheado de serviços ao cidadão fica na zona leste da capital até o próximo sábado (7), sempre das 8h30 às 16h30. A unidade atende na Avenida São Miguel, nº 5.550.

Os cidadãos podem solicitar a emissão de documentos como a Carteira de Identidade (RG), Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), além de serviços públicos pela internet, como registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão de segunda via de contas, entre outros.

A entrega do RG será realizada em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas com RG emitido no Estado de São Paulo e que não tenham pendências com a justiça o Atestado de Antecedentes Criminais poderá ser retirado na hora do atendimento.

O veículo da unidade móvel do Poupatempo já percorreu, desde a implantação em janeiro de 2015, mais de 15 mil km. Com toda a infraestrutura das unidades fixas, o Poupatempo Móvel reúne 17 pontos para atendimento simultâneo e uma sala de espera para mais 30 pessoas.

Com 15 metros de comprimento, que se expande com o simples acionamento de um controle remoto, a unidade móvel oferece uma área de 95 metros quadrados para o atendimento ao público, com ar-condicionado e porta PNE – acessível para pessoas com deficiência.