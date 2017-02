Unesp divulga resultado do vestibular 2017 pela Internet

Acabou a espera! A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou, nesta sexta-feira (3), o resultado final do Vestibular 2017. O exame foi aplicado em duas fases e registrou 102.230 inscritos.

Confira aqui: vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br

Todos os candidatos classificados, inclusive o primeiro colocado de cada curso, deverão confirmar interesse por vaga. É possível fazer isso no site da Vunesp. A primeira lista de convocados será divulgada no dia 13 de fevereiro. E apenas com os nomes de candidatos que tenham declarado interesse por vaga.

Matrículas

As matrículas são feitas primeiramente de forma virtual, conforme as orientações publicadas no Manual do Candidato, disponível para consulta no site da Vunesp.

As matrículas virtuais em primeira chamada serão realizadas nos dias 13 e 14 (segunda e terça) do mesmo mês. A segunda e a terceira chamada serão divulgadas nos dias 16 e 21 de fevereiro (quinta e terça), respectivamente.

Todas as chamadas para matrícula só incluirão nomes de candidatos que tenham confirmado no site interesse por vaga.

No Vestibular 2017, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 45% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública.

Cidades

As cidades para as quais há oferta de carreiras neste vestibular são Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (310), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).