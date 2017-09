Últimos dias para ver a exposição “Reencontro”, em Campos do Jordão

Mostra de Alfredo Neves Junior tem referências da cidade, com influência do período em que o artista plástico viveu em Campos do Jordão

A exposição “Reencontro”, do artista plástico Alfredo Neves Junior, segue no Museu Felícia Leirner somente até o próximo domingo (10). A mostra apresenta gravuras e acrílicas sobre tela, algumas delas homenageando Campos do Jordão.

Natural de São Paulo, Neves Junior viveu por um período em Campos do Jordão, entre 1984 a 1985. Ele apresenta várias referências ao município em suas obras.

A cidade, o clima da estância turística que se assemelha a temperaturas europeias, e seus habitantes influenciaram diretamente no trabalho do artista plástico.

Além da inspiração, são presença constante em seus trabalhos alguns símbolos da cidade. A Pedra do Baú, as araucárias, o casario inspirado na arquitetura local, os pomares, as flores e as frutas são marcas de Campos do Jordão e das obras.

A exposição conta com 44 obras, sendo 31 telas e 13 gravuras. Há banners com falas sobre o Museu, a cidade, o estado de São Paulo e o fazer artístico. Todo o material da mostra foi produzido nos últimos cinco anos.

Quem perder a oportunidade de ver a exposição poderá ver as obras reunidas em um livro autobiográfico. O autor promete publicar suas obras em 2018, quando irá comemorar 50 anos de carreira.

