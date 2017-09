Últimos dias para ver obras de Tarsila do Amaral na Pinacoteca

Os amantes da arte têm até segunda-feira (4) para visitar três quadros clássicos da artista Tarsila do Amaral que estão na mostra de Arte Moderna da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

As obras ‘Antropofagia’, ‘Distância’ e ‘Carnaval em Madureira’ saem de cena na segunda-feira porque na próxima semana embarcam para uma temporada de 10 meses nos Estados Unidos, onde vão integrar a exposição “Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil”.

Os quadros de Tarsila ficarão de outubro até janeiro de 2018 em Chicago, no The Art Institute of Chicago – AIC, e depois seguem para o MOMA – The Museum of Modern Art, em Nova York, que vai sediar a exposição de fevereiro a junho de 2018.

A visitação à Pinacoteca fica aberta até segunda-feira, das 10h às 17h30 – com permanência até às 18h. Os ingressos custam R$ 6 (com meia entrada a R$ 3).

Crianças com menos de 10 anos de idade e adultos com mais de 60 não pagam. Aos sábados a entrada é gratuita para todos os visitantes. A Pinacoteca fica próxima à estação Luz da CPTM.