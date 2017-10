Vai ao cinema? Procon-SP orienta consumidores sobre direitos

Horários de exibição do filme, faixa etária, preço do ingresso e lotação ideal da sala de projeção são algumas das informações obrigatórias

Ir ao cinema é um dos passatempos mais populares entre boa parte da população, afinal quem não gosta de se divertir assistindo a um bom filme? Como todo serviço, no entanto, existem alguns direitos do consumidor que devem ser respeitados, conforme revela o Procon.SP.

Confira abaixo as questões mais comuns envolvendo o tema:

– São obrigatórias informações sobre horários de exibição do filme, faixa etária, preço do ingresso e lotação ideal da sala de projeção. Qualquer alteração na programação deve ser comunicada com antecedência;

– Também são direitos do consumidor a boa qualidade do som e da imagem, imprescindíveis para uma sessão agradável e sem transtornos;

– Se o estabelecimento vender produtos alimentícios no saguão, não poderá proibir a entrada de pessoas portando alimentos similares adquiridos em outros locais. Por outro lado, se o cinema não comercializar nenhum tipo de alimento dentro de suas dependências, poderá proibir a entrada de comida e bebida, informando previamente o consumidor;

– O local também pode restringir bebida alcoólica e embalagens como latas e garrafas;

Meia-entrada

– O benefício deve ser concedido a estudantes matriculados em escola pública ou privada, de nível fundamental, médio ou superior;

– Jovens com idade entre 15 e 29 anos de família com renda mensal de até dois salários mínimos, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico (denominados jovens de baixa renda);

– Pessoas com deficiência e acompanhante;

– Idosos (com 60 anos de idade ou mais);

– No Estado de São Paulo, também está previsto esse benefício para diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais ensino.