USP terá escritório do Programa Cidades do Pacto Global da ONU

A Universidade de São Paulo (USP) e a Organizações das Nações Unidas (ONU) assinaram um memorando de entendimento que prevê a implantação, do primeiro escritório regional do Programa Cidades do Pacto Global – acordo humanitário entre empresas, organizações da sociedade civil e demais instituições de todo o mundo, coordenado pela ONU na América Latina.

A previsão é que o escritório seja inaugurado no mês de outubro, no prédio do Centro de Difusão Internacional (CDI), localizado no campus de São Paulo. O documento foi assinado pelo reitor Marco Antonio Zago e pelo diretor executivo do Programa, Michael Nolan, na sede da ONU, em Nova Iorque. “Esta é uma excelente oportunidade para trabalhar uma agenda fundamental para o presente e para o futuro do Brasil e da América Latina”, destacou o reitor.

A Universidade articulará ações voltadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que fazem parte da Agenda 2030 da ONU, em parceria com Secretariado Internacional do Programa, sediado no Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), na Austrália.

Segundo a superintendente da SGA, a iniciativa busca a facilitação de projetos em parceria entre governos, sociedade civil, setores privados, academia e agências da ONU; a colaboração de amplo espectro para que se viabilize o acesso a fundos próprios de financiamento para projetos que contribuam com essa agenda; e a troca de conhecimento científico e cooperação em todos os níveis.