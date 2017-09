USP tem acervo de 70 bibliotecas com acesso on-line

A Universidade de São Paulo (USP) conta com 70 bibliotecas em suas unidades de ensino, museus e institutos de pesquisa dos diversos campus, que somadas ao Departamento Técnico do SIBiUSP, órgão da reitoria, compõem o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP.

O acervo completo da instituição pode ser consultado pelo Portal de Busca Integrada, que permite tanto o acesso aos materiais on-line que a USP dispõe quanto provê a localização e informações dos itens físicos que se encontram nas bibliotecas.

Algumas bibliotecas especializadas também podem ser consultadas na Internet, como a Biblioteca de Teses e Dissertações da USP e o Portal de Revistas da USP. A Biblioteca da Produção Intelectual da USP é o repositório da Universidade, contribuindo para tornar pública e acessível a produção realizada internamente.

No Portal do SIBiUSP é possível encontrar informações sobre todas as bibliotecas das unidades e também sobre os diversos recursos on-line disponíveis para a comunidade USP e o público em geral.