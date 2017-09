Unesp: Estudantes já podem se inscrever para o vestibular 2018

Os estudantes que querem entrar na Unesp (Universidade Estadual Paulista), uma das principais do Estado, já podem se inscrever para o vestibular 2018. O prazo final para se inscrever é 9 de outubro pelo site da Vunesp. A primeira fase do vestibular será no dia 15 de novembro e a segunda fase, nos dias 17 e 18 de dezembro.

A Universidade conta com oferta de 7.365 vagas em 173 opções de cursos, distribuídas em unidades localizadas em 23 cidades. As provas da primeira fase da seleção serão realizadas em 31 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). No ano passado, o total foi de 102.230 inscritos no Vestibular Unesp.

Sobre a Unesp

A Universidade Estadual Paulista, é uma universidade pública, gratuita, que está entre as maiores e melhores do País. Está presente em 24 cidades do Estado de São Paulo com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento.

Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. Tem 51.311 alunos, 3.826 professores e 6.782 servidores técnico-administrativos. Possui cerca de 1.900 laboratórios e 30 bibliotecas, com mais de 1,3 milhão de livros. Oferece cursos pré-vestibulares gratuitos em suas unidades, bem como diversos programas de extensão de serviços à comunidade. Três escolas de ensino técnico são mantidas pela Universidade: o Colégio Técnico Industrial em Bauru, o Colégio Técnico Industrial em Guaratinguetá e o Colégio Técnico Agrícola em Jaboticabal.