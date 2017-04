Últimos dias para usar seu IR para ajudar crianças e adolescentes

Paulistas podem usar até 3% do Imposto de Renda devido de Pessoa Física, no ato da declaração; conheça o trabalho realizado pelo Condeca-SP

Os contribuintes do Estado de São Paulo que quiserem ajudar projetos sociais podem destinar 3% do Imposto de Renda devido de Pessoa Física para o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. As doações devem ser realizadas até esta sexta-feira (28), data limite estipulada pela Receita Federal para a entrega da declaração.

Quem tiver imposto a restituir também pode realizar as doações. Ao comprovar à Receita que fez uma destinação, o valor é descontado do imposto já retido na fonte e não representa nenhum custo a mais para o contribuinte. É uma maneira de ser solidário sem colocar dinheiro extra. Além disso, as empresas podem fazer as destinações, de até 1% do imposto de renda devido, durante o ano todo.

Em 2015, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca), ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, bateu recorde de arrecadação. Ao todo, recebeu R$ 25 milhões de recursos, que foram distribuídos para projetos sociais com foco em atividades culturais, educacionais, pessoa com mobilidade reduzida, esporte e saúde.

Quando o contribuinte doa o dinheiro, o Conselho realiza a gestão do Fundo e, por meio de edital, faz a chamada pública dos projetos. As entidades beneficiadas têm trabalhos sólidos, efetivos e reconhecidos internacionalmente.

Saiba como doar

Entre no programa em que será feita a Declaração de Imposto de Renda, vá em Doações, diretamente na Declaração ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), no ícone resumo de declaração, e selecione Fundo Estadual no Estado de São Paulo.

Depois, informe o valor da doação, que deve estar dentro do limite de dedução, calculado automaticamente pelo programa (à direita na mesma tela). O programa emitirá um DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), que deve ser pago até o dia 28 de abril.

Caso o contribuinte queira escolher para qual projeto doar, é só mandar o recibo para o Condeca, no e-mail é atendimentocondeca@condeca.sp.gov.br. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (11) 3223-9346.