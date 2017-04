Última semana para se inscrever para o Vestibular Unesp Meio de Ano 2017

Universidade conta com 360 vagas disponíveis em nove cursos em cinco cidades do Estado; taxa de inscrição é de R$ 170

Quem quiser participar do Vestibular Meio de Ano 2017 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) tem até a próxima sexta-feira (28) para se inscrever. São 360 vagas disponíveis em nove cursos. A taxa de inscrição é de R$ 170. Faça aqui sua inscrição.

Os cursos oferecidos no exame são para as Engenharias Agronômica (Ilha Solteira e Registro), Ambiental (Sorocaba), Aeronáutica (São João da Boa Vista), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira).

Sobre a Unesp

A Universidade Estadual Paulista está entre as maiores e melhores do país. Está presente em 24 cidades do Estado de São Paulo com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento.

Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. Tem 51.311 alunos (37.770 na graduação, 13.541 na pós stricto sensu), 3.826 professores e 6.782 servidores técnico-administrativos. Possui cerca de 1.900 laboratórios.

Oferece cursos pré-vestibulares gratuitos em suas unidades, bem como diversos programas de extensão de serviços à comunidade. Três escolas de ensino técnico são mantidas pela Universidade: o Colégio Técnico Industrial em Bauru, o Colégio Técnico Industrial em Guaratinguetá e o Colégio Técnico Agrícola em Jaboticabal.