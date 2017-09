Tribunal de Contas/SP abre concurso para 133 vagas de nível superior

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está com concurso público aberto para 133 vagas em dois cargos de agente da fiscalização, opções de nível superior. As inscrições devem ser feitas na página da Fundação Vunesp até o dia 31 de outubro e a taxa de inscrição é de R$ 57. A aplicação da prova está prevista para 17 de dezembro.

O salário para o cargo é de R$ 12.984,88. O TCE oferece 88 vagas para a capital, as outras 45 vagas são para as cidades de Sorocaba, Santos, Araras, Andradina, Fernandópolis, Itapeva, Ituverava, Mogi Guaçu e Registro. Confira aqui o edital.

Os cursos superiores que oferecem possibilidade de participação em um dos cargos ou em ambos são Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração de Empresas ou Pública, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Gestão de Políticas Públicas, Biblioteconomia ou Documentação, Enfermagem, Nutrição, Pedagogia Especializada em Educação Infantil, Psicologia e Serviço Social.

Mais informações pelo Disque Vunesp no (11) 3874-6300, de segunda a sábado, das 8 às 20 horas.