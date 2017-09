Licitação para obras em 202 Km da Raposo Tavares é autorizada

Segunda fase da licitação terá investimento aproximado de R$ 600 milhões

Governador assina a autorização da segunda fase da licitação da Raposo Tavares

Autorização vai beneficiar mais de 220 mil habitantes das proximidades da SP 270

Governador Geraldo Alckmin comemora a autorização da terceira maior obra rodoviária de SP

Uma nova licitação vai beneficiar 227 mil moradores que transitam pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270) no trecho entre Ourinhos até Itapetininga. A autorização para a segunda etapa da licitação foi dada pelo governador Geraldo Alckmin e os investimentos estaduais totais para execução das obras passam de R$ 900 milhões. Sendo, aproximadamente, R$ 600 milhões da segunda etapa licitatória, e outros R$ 300 milhões já autorizados na primeira fase.

Nesta segunda fase, uma série de intervenções será realizada. Entre elas a recuperação de 100,6 quilômetros de pistas simples, a implantação de terceiras faixas em 54,8 quilômetros do lado direito e em 62,4 quilômetros do lado esquerdo, a implantação de acostamentos em 34,6 quilômetros do lado direito e em 40 quilômetros do lado esquerdo, além de um novo viaduto. Também será feita a revitalização completa da sinalização e melhorias no sistema de drenagem.

“Nós acabamos de lançar o edital, mais de R$ 900 milhões. Serão 202 quilômetros de obras, sendo eles quase 60km de duplicação, terceira faixa e acostamento”, disse o governador Alckmin. “Uma ligação estratégica entre o norte do Paraná, o oeste de São Paulo até aqui a capital. Isso vai promover desenvolvimento, fortalecer a agricultura, a pecuária, o comércio, serviços e o turismo, que está crescendo muito na região”, explicou.

Ainda de acordo com o governador, essa é a terceira maior obra rodoviária do Estado. Atrás somente do Rodoanel e a Nova Tamoios. O montante do investimento será pelo Banco Mundial, por meio do Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), e pelo Banco Santander S/A, com garantia da Miga (Agência Multilateral de Garantia de Investimentos).

A expectativa é que as intervenções sejam iniciadas já em fevereiro de 2018, gerando 470 postos de empregos diretos e 1.410 indiretos.

Passo-a-passo

A partir da assinatura do governador, o DER já disponibilizará o edital nesta quinta-feira, 14, obedecendo às regras da modalidade Licitação Pública Internacional (LPI). A abertura dos envelopes contendo as propostas e os preços está agendada para o dia 31/10.

Obras em andamento

Desde 1º de agosto, já está em andamento a licitação para contratação dos primeiros quatro lotes da rodovia, do km 295,4 ao km 373. O trecho inclui Piraju, Bernardino de Campos, Ipaussu, Chavantes, Canitar e Ourinhos.

O valor orçado dos lotes 1 a 4 é de R$ 302,8 milhões. A abertura das propostas foi agendada para o dia 29 de setembro. Juntos, os dois editais, com oito lotes de obras, totalizam R$ 930,5 milhões obtidos por financiamento internacional, com investimento integral do Governo do Estado.