SP Serviços: cresce a procura pelo portal de aplicativos

Lançada em junho de 2015, loja gratuita de apps do Governo do Estado de São Paulo reúne serviços públicos e facilita vida do cidadão

O SP Serviços, loja gratuita de aplicativos do Governo do Estado de São Paulo que reúne mais de 40 serviços públicos estaduais, chegou a 496.048 de downloads durante o último mês de agosto. O número acumulado já chega a 9.058.922 desde o lançamento, há dois anos.

O aplicativo com maior crescimento, com 20,3% de expansão, foi o Nota Fiscal Paulista, lançado em março deste ano. Ele permite consultar pelo celular o saldo do programa e solicitar o crédito na conta corrente – em seis meses já acumula 430.553 downloads.

O segundo maior crescimento em agosto foi do aplicativo ‘De Olho na Nota’, com 10,8%. Ele permite a leitura do código (QR Code) impresso no Extrato de Cupom Fiscal Eletrônico e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

O terceiro aplicativo com maior crescimento foi o SP Serviços, que contém informações e serviços do Poupatempo e tem atalho para todos os serviços eletrônicos do governo estadual. Com 1,21 milhão de downloads, o crescimento foi de 8,2%.

Em novembro, o total acumulado de downloads de todos os aplicativos contidos no SP Serviços deve chegar a dez milhões, após o crescimento recorde em agosto. Mantida a média registrada, a Prodesp estima que o total de aplicativos de serviços públicos estaduais chegue a 11,04 milhões até o fim do ano.