Mostra inédita homenageia 300 anos de Nossa Senhora Aparecida

Para celebrar os 300 anos desde que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores nas águas no rio Paraíba do Sul, no dia 12 de outubro, o Museu de Arte Sacra de São Paulo vai promover a Mostra Cultural Jubileu 300 anos de Aparecida.

Serão duas exposições, uma localizada dentro do espaço do Museu e outra em sua sala no Metrô Tiradentes. A exposição “300 anos de devoção popular”, conta com cerca de 130 peças como a imagem de Nossa Senhora talhadas em madeira, louça e gesso, feitas por artesãos de vários estados brasileiros.

Entre elas estão obras do acervo do Santuário Nacional de Aparecida que, pela primeira vez, virá a São Paulo. Além disso, uma imagem fac-símile da original, em terracota, estará em um nicho para visitação.

Já a exposição “Aparecida do Brasil” apresentará 16 painéis fotográficos que farão uma retrospectiva sobre a história da construção da Basílica de Aparecida.

O evento será realizado em parceria com a Arquidiocese de São Paulo, Arquidiocese de Aparecida, Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Museu Nossa Senhora Aparecida e Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). As exposições terão duração de dois meses.