SP Escola de Teatro terá feira com artesanato e gastronomia

A SP Escola de Teatro vai receber neste sábado (23) a Feira Étnica do Instituto de Reintegração do Refugiado (Adus), que traz um espaço de troca entre culturas e mecanismo de sustento para família estrangeiras refugiadas no Brasil.

A feira reúne expositores de países como Síria, Paquistão e Nigéria, que expõem e vendem produtos ligados às suas culturas de origem. Nos estandes há peças ligadas ao artesanato, como perfumes árabes, luminárias sírias e a tradicional arte em henna paquistanesa; e à moda, como tecidos senegaleses e nigerianos.

O evento conta ainda com a venda de comidas e bebidas típicas da Síria, de quadros haitianos e bonecas africanas.

Refugiados

Neste semestre, a SP Escola de Teatro aborda como material pedagógico a situação dos refugiados no Brasil. A vida, os sonhos e as dificuldades das estrangeiras e estrangeiros que deixaram seus países de origem em busca de uma vida mais digna, são abordados nas discussões em sala de aula, eventos, palestras e nos experimentos artísticos desenvolvidos pelos aprendizes dos oito cursos regulares da Escola.

Confira a lista de expositores:

Anas Obaid – perfumes artesanais, acessórios e produtos árabes

Ayesha Saeed – Arte paquistanesa em henna

Temi Komolafe – turbantes e tecidos nigerianos

Fitoon Assi – bolsas, carteiras e acessórios sírios

Dady Simon – quadros haitianos

Rasha Mubayed – luminárias sírias

Fatima Ndiaye – tecidos e roupas senegalesas

Noura Alkallas – camisetas árabes

Raheel Shahbaz – bijuterias, quadros e roupas paquistanesas

Rene Londja – bonecas africanas

Issam Al Fark – salgados, doces, café e bebidas sírias

Brechó do Adus – roupas, livros e acessórios