SP Escola de Teatro tem 11 cursos de férias em janeiro

Todos os cursos são gratuitos, têm duração de cerca de um mês e acontecem nas sedes Brás e Roosevelt e no Teatro Sérgio Cardoso

Quem quiser estudar durante as férias de janeiro, a SP Escola de Teatro vai oferecer 11 cursos de extensão ligados às artes do palco. As aulas vão de dramaturgia e palhaçaria a sonoplastia e iluminação.

Todos os cursos são gratuitos e têm duração de cerca de um mês. Para conferir mais informações e se inscrever, visite a página da Extensão Cultural.

As inscrições estão abertas até 10 de dezembro, exceto para “Dramaturgia e Dramaturgismo” e “Restauro e execução de maquetes de cenografias teatrais”, cujas inscrições vão até 17 de dezembro.

Sob a orientação de nomes como J. C. Serroni e Antonio Duran, os cursos de extensão acontecem nas sedes Brás e Roosevelt da SP Escola de Teatro e também no Teatro Sérgio Cardoso. Confira os cursos de férias com inscrições abertas: