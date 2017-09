SP Escola de Teatro está com inscrições abertas para primeiro semestre de 2018

A SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palcoestá com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2018. São 54 vagas em oito cursos regulares gratuitos com duração de dois anos. Os candidatos têm até o dia 2 de outubro para se inscrever, através do site.

Uma das mais reconhecidas escolas profissionalizantes em Teatro no Brasil, a instituição oferece formação nas áreas de Atuação, Cenografia e Figurino, Direção, Dramaturgia, Humor, Iluminação, Sonoplastia e Técnicas de Palco. Há turmas nos turnos vespertino e matutino e as aulas acontecem nas sedes Brás e Roosevelt, na capital paulista.

A seleção é aberta a candidatos de qualquer estado brasileiro, maiores de 18 anos (completados até dezembro de 2017) e que possuem ensino médio completo. Estrangeiros com passaporte e situação legal no País também podem concorrer.

As inscrições custam R$ 60. Estudantes regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, em curso pré-vestibular ou em curso superior (graduação ou pós-graduação) e que comprovem receber menos de dois salários mínimo ou estar desempregados pagam R$ 30.

Ficam isentos da taxa aqueles que tenham cursado o ensino fundamental ou os três anos do ensino médio em escola da rede pública ou na rede privada como bolsista integral. A isenção também é concedida às pessoas doadoras de sangue – conforme o projeto Escola Vermelha, criado pela SP Escola de Teatro em parceria com a Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo.

Calendário

A seleção para os cursos regulares da SP Escola de Teatro é dividida em duas etapas. A primeira delas é composta por uma entrevista – que acontece de 17 a 21 de outubro, em locais e horários divulgados no dia 11 de outubro – e uma redação, realizada no dia 22 de outubro.

Os candidatos aprovados na primeira fase da seleção seguem para uma segunda etapa de avaliação, entre os dias 21 e 25 de novembro, em locais e horários a serem informados no edital de convocação.

O resultado final do Processo Seletivo está previsto para ser divulgado em 8 de dezembro, a partir das 17h, nas recepções da SP Escola de Teatro e nos sites www.spescoladeteatro.org.br e www.institutomais.org.br. As matrículas dos aprovados serão feitas em 12 e 13 de dezembro, pela internet.