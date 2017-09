SP Escola de Teatro abre três cursos de extensão gratuitos

A SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco está com inscrições abertas para três cursos gratuitos de Extensão. São eles:

– Primeiros Passos Invisíveis

– Composição em transe: a canção como ato performativo

– Sexualidade e Teatro: sobre o que precisamos falar?

Os interessados devem se inscrever exclusivamente na seção Extensão Cultural no site da Escola.

Confira abaixo mais informações sobre os cursos:

Primeiros Passos Invisíveis

O curso, ministrado pelo mágico Ricardo Malerbi, une teoria e prática para apresentar técnicas básicas de mágica e como uni-las a outras linguagens, como o teatro. Além de aulas sobre blefe, argumentação e presença de cena, os participantes vão conhecer estúdios de ensaio e criação, teatros e escritórios de mágicos.

Podem se inscrever artistas iniciantes e quem já teve contato com as artes cênicas e circenses, com mais de 16 anos. As inscrições vão até 2 de outubro pelo site e a matrícula online acontece no dia 6 de outubro.

As aulas acontecem do dia 9 de outubro a 15 de dezembro, com horários e locais dos encontros marcados sempre com pelo menos uma semana de antecedência.

Composição em transe: a canção como ato performativo

Nas aulas, os participantes discutem como criar canções através de procedimentos cênicos para serem apresentadas como atos performativos. O diretor, dramaturgo e compositor Dan Nakagawa coordena as aulas.

O curso é voltado a atores, bailarinos, performers, cantores, músicos e estudantes interessados no tema. As inscrições vão até 28 de setembro pelo site e a matrícula online acontece no dia 4 de outubro.

Sexualidade e Teatro: sobre o que precisamos falar?

O jornalista e dramaturgo João Luiz Vieira propõe uma reflexão sobre a dramaturgia contemporânea, buscando entender como a sexualidade pode servir de diálogo entre artista e público. Um espetáculo criado como resultado das discussões deve ser montado ao fim do curso, que é voltado para artistas de várias áreas do teatro.

Podem se inscrever diretores, produtores, atores, dramaturgos, sonoplastas, cenógrafos, figurinistas, cenotécnicos e interessados em teatro, com mais de 18 anos. As inscrições vão até 15 de outubro pelo site e a matrícula online acontece no dia 19 de outubro.

As aulas acontecem do dia 24 de outubro a 12 de dezembro, às terças, das 14h30 às 17h

na SP Escola de Teatro – Sede Brás (Avenida Rangel Pestana, 2401, Brás).