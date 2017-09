São Paulo assina novo protocolo de intenções com o Chile

Alckmin durante o encontro com o embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gazmuri Mujica, para assinatura do segundo protocolo de intenções entre as partes

A fim de estreitar, ainda mais, os laços entre Brasil e Chile, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin recebeu nesta quinta-feira (31) o embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gazmuri Mujica, para assinatura do segundo protocolo de intenções entre as partes.

Participaram do encontro a assessora especial para Assuntos Internacionais, Ana Paula Fava, o cônsul-geral do Chile em São Paulo, Alejandro Sfeir, e a diretora do escritório comercial do Chile no Brasil, Maria Julia Riquelmi Alvear.

“Brasil e Chile são países amigos. E nós somos o principal parceiro na América Latina”, afirmou o governador Geraldo Alckmin. “A ideia é fomentar a integração em diferentes frentes”, completou Alckmin.

Histórico

O primeiro acordo entre São Paulo e Chile foi firmado em 2009 e envolveu o Ministério da Educação chileno e a Universidade de São Paulo (USP). O acordo, ainda em vigor, possibilitou a implementação de um programa de bolsas de estudo destinado a bolsistas do Chile e o intercâmbio de alunos da USP para o país andino.