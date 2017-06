Programa Criança Feliz inicia capacitação em SP

Começou a primeira etapa de capacitação do “Programa Criança Feliz”, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, na região metropolitana.

A iniciativa intensifica o acompanhamento de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, que possuem bebês e crianças de até 3 anos de idade, gestantes e crianças com até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada da Assistência Social.

“Sabemos do impacto cognitivo e social ao investirmos fortemente em ações nos primeiros dias de vida das crianças. O Governo de São Paulo dá prioridade à todas as iniciativas que fortalecem a rede de atendimento na primeira infância e soma esforços com o Ministério do Desenvolvimento Social nesta iniciativa tão urgente e necessária para quem mais precisa”, afirmou o secretário de Estado da pasta Floriano Pesaro.

O encontro aconteceu na Escola de Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de SP, com participação das Diretorias Regionais de Assistência Social da Grande São Paulo ABC (Santo André), Grande São Paulo Leste (Mogi das Cruzes), Grande São Paulo Norte (Guarulhos), Grande São Paulo Oeste (Osasco), Baixada Santista (Santos), Vale do Paraíba (São José dos Campos), Vale do Ribeira (Registro), a Drads de Campinas, com o município de Nazaré Paulista, além de profissionais da área social, saúde e educação destes municípios.