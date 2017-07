Procon-SP oferece palestras de orientação financeira

Participantes podem escolher entre curso sobre orientação financeira e direito do consumidor; inscrições pela Internet já estão abertas

A Fundação Procon oferece regularmente palestras gratuitas aos consumidores. As inscrições para o mês de julho estão abertas e podem ser feitas pelo site do órgão.

Desta vez, os participantes terão duas opções: uma palestra sobre orientação financeira, no dia 13, e outra sobre o direito do consumidor, no dia 25.

Visando orientar os consumidores, a palestra Orientação Financeira vai abordar de forma prática e didática, incluindo dicas, os seguintes assuntos: importância da educação financeira; como fazer um orçamento; sugestão de planilha; tipos de créditos; endividamento; cadastro de proteção ao crédito; regularização de cheques sem fundos; consumismo e aspectos emocionais do consumo.

Na apresentação sobre os Direitos Básicos do Consumidor serão abordados os direitos nas relações cotidianas de consumo.

Dentre as práticas do mercado, são destacadas aquelas que envolvem oferta e publicidade, garantia e problemas com produtos e serviços, cancelamento de contratos, cobrança de dívidas e o serviços de atendimento.