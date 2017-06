Parque Estadual Serra do Mar tem programação de férias

O período de férias chega em grande estilo ao Núcleo Padre Dória do Parque Estadual Serra do Mar, em Salesópolis. Entre os dias 1° a 23 de julho acontecerá o programa “Conhecendo para preservar”, que vai promover a integração das pessoas com a natureza e a conscientização ambiental dos participantes.

Serão realizadas trilhas monitoradas diversas, atividades para a criançada do entorno e observação de aves. Os interessados devem se inscrever com antecedência mínima de três dias da atividade na qual desejam participar. As saídas ocorrerão a partir da Sede Administrativa em Salesópolis, mas o deslocamento da sede até as trilhas é responsabilidade do visitante.

“Com atividades como esta, estamos difundindo informações sobre como o ser humano pode conviver e integrar-se com o meio ambiente de forma sustentável, além de chamar a atenção sobre a necessidade de proteger as florestas e sobre o papel de cada um de nós nesta busca pela preservação”, afirmou Ana Lúcia Wuo, gestora do Núcleo Padre Dória.

A programação é gratuita e aberta ao público.