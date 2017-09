Linha da CPTM que vai até Guarulhos terá oito trens com bagageiros

Contrato para fabricar as composições foi assinado nesta sexta (1°) pelo governador Geraldo Alckmin e representantes do consórcio













Governo paulista autoriza o início da fabricação das novas composições

Chen Peijei, cônsul geral da China em São Paulo, falou sobre a importância da cooperação entre os dois países

Visão interna do futuro trem, que terá bagageiro para atender passageiros da linha que vai até o aeroporto de Guarulhos

Assinatura do contrato sela a parceria comercial entre São Paulo e China

Trens vão atender, exclusivamente, a Linha 13-Jade

Alckmin com a comitiva chinesa responsável pela fabricação dos novos trens

“Será o primeiro aeroporto da América do Sul interligado ao sistema rodoviário”, afirmou o governador Geraldo Alckmin

Oito novos trens com bagageiros serão entregues para a Linha 13-Jade, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que levará os passageiros até Cumbica. O governador Geraldo Alckmin já assinou nesta sexta-feira (1°) o contrato para autorizar a fabricação das novas composições.

“Cada trem tem 8 carros, portanto são 64 carros novos para a linha que vai até o aeroporto internacional de Guarulhos”, afirmou Alckmin. “Será o primeiro aeroporto da América do Sul interligado ao sistema ferroviário. Os trens já começam a ser construídos e têm prazo de 23 meses para ficarem prontos”, completou.

As novas composições vão atender, exclusivamente, a Linha 13-Jade. Com 12,2 quilômetros de extensão, ligando o aeroporto à estação Engenheiro Goulart, na capital paulista, o tempo de viagem está estimado em 15 minutos, com intervalos de 8 minutos.

“Essa é a primeira linha da história construída pela CPTM, já que a Companhia herdou as outras da rede ferroviária, Fepasa e da CBTU. No mês de agosto passado, entregamos a estação Engenheiro Goulart, e vamos entregar as Cecap e a Internacional de Guarulhos”, completou Alckmin.

Economia

Os trens serão fabricados pelo consórcio Temoinsa-Sifang, da China, que venceu a licitação internacional com a apresentação da melhor proposta, no valor de R$ 316,720.807,00. O orçamento limite era R$ 319.251.011,08, e a proposta gerou economia de R$ 2.530.204,08 aos cofres públicos.

A aquisição dessa frota está sendo financiada com recursos do Banco Europeu de Investimento (BEI), que disponibilizou € 85 milhões para o Governo do Estado de S. Paulo.

Características dos novos trens

O grande diferencial das novas composições são os bagageiros. A exemplo das frotas das outras seis linhas da CPTM, os trens terão oito carros cada, totalizando 170 metros de comprimento.

A parte externa terá design arrojado e a interna será moderna e funcional, com salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), como nos últimos trens já adquiridos pela CPTM. As composições terão também monitoramento com câmeras no interior e parte externa frontal.