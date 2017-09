MIS: Maestro João Carlos Martins é o convidado do Notas Contemporâneas

O projeto do MIS, Notas Contemporâneas, vai receber o maestro e pianista João Carlos Martins para participar de um bate papo com o jornalista Cadão Volpato. O encontro será realizado nesta quarta, 13 de setembro, às 20h, com entrada gratuita.

Considerado um dos maiores intérpretes de Bach do século XX, aos 8 anos de idade João Carlos Martins iniciou seus estudos de piano com o professor José Kliass, e já aos treze anos começou sua carreira no Brasil.

Como pianista, tocou no Carnegie Hall; como regente, apresentou-se em cidades como Londres, Paris, Nova Iorque e Bruxelas. Sua vida já originou a produção franco-alemã Die Martin’s Passion, dirigida por Irene Langman, a belga Revêrie, de Johan Kenivé e Tim Herman, além de João, o maestro, produção nacional dirigida por Mauro Lima.

Notas Contemporâneas

O projeto mensal, com curadoria de Cleber Papa, registra depoimentos de compositores e intérpretes icônicos da música popular brasileira. O programa se divide em duas etapas: a primeira é composta de um longo depoimento realizado em estúdio com a pesquisadora Rosana Caramaschi, que passa a integrar o acervo do MIS; a segunda é ao vivo no palco do auditório do museu com mediação do jornalista Cadão Volpato, acompanhado da Banda MIS que faz releituras inéditas e exclusivas dos maiores sucessos do homenageado. A entrada é livre e os fãs dos artistas muito bem-vindos, o público pode participar fazendo perguntas que serão selecionadas pelo museu e, assim, integram o roteiro da noite.