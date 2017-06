MIS abre inscrições para cursos de férias em julho

Com preços acessíveis e curta duração, cursos abrangem as áreas de fotografia, edição de vídeo e cinema; confira as opções disponíveis

O MIS (Museu da Imagem e do Som) abre diferentes cursos rápidos para quem quer se aperfeiçoar no período de férias.

A temporada de Cursos de Férias de Julho 2017 tem opções para as áreas de fotografia, cinema e televisão. E o melhor, com preço bem acessíveis.

Confira os detalhes de cada opção:

Curso: Photoshop

Data: de 04 a 25 de julho de 2017 (07 encontros)

Horário: de 3ª e 5ª feira, das 9h às 12h

Local: Sala de workshop (12 vagas)

Valor: R$ 240

Sinopse: O curso de Photoshop básico, tem o objetivo de fornecer um panorama completo das principais ferramentas de edição e tratamento de imagens. Tem por meta levantar aspectos sobre a importância da captação fotográfica nos processos iniciais da imagem e suas influências na pós-produção. Durante o curso serão levantadas questões sobre o impacto da imagem digital nas novas mídias e a importância que o programa tem no mercado atual.



Curso: Narrativas e técnicas de edição (Premiere CS6)

Data: de 03 a 19 de julho de 2017 (06 encontros)

Horário: de 2ª e 4ª feira, das 9h às 12h

Local: Sala de workshop (12 vagas)

Valor: R$ 200

Sinopse: O curso é direcionado para pessoas interessadas em contar uma história usando ferramentas de edição de vídeos. Durante o processo, o aluno terá contato com conceitos teóricos da linguagem audiovisual e irá aprender usar programas de edição, de maneira que possa criar ao final de 06 aulas, vídeos com uma estrutura narrativa de começo, meio e fim.



Curso: Star Wars: Uma Nova Leitura

Data: de 24 a 27 de julho de 2017 (04 encontros)

Horário: de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira, das 20h às 22h

Local: Auditório LABMIS (64 lugares)

Valor: R$ 80

Sinopse: Qualquer fã de Guerra nas Estrelas (ou Star Wars) pode expressar, em poucas palavras, o fascínio causado pela série de filmes de George Lucas. Suas máquinas, planetas e idiomas imaginários constroem um cenário riquíssimo, cheio de possibilidades e encantamento. Contudo, não se tratam apenas de boas histórias de ficção científica: em cada filme, é possível encontrar referências a mitos, lendas, teologia, filosofia e ciência política que provocam muito mais do que boas risadas, e sim uma inspiração real a compreender nosso planeta de forma ainda mais enriquecedora. Em quatro encontros, exploraremos as diversas possibilidades que os filmes possuem, dando a essas temáticas a profundidade que merecem –e que os longas, habilmente, nos mostram de maneira sutil.

AULA 1: Star Wars como mito moderno

AULA 2: Política e poder

AULA 3: A estrutura religiosa em Star Wars

AULA 4: filosofia em Star Wars



Curso: Fotografia na prática

Data: de 03 a 14 julho de 2017 (06 encontros)

Horário: de 2ª, 4ª e 6ª feira, das 18h às 21h

Local: Sala de interfaces (20 vagas)

Valor: R$ 150

Material para o curso: Cada aluno deverá trazer a sua máquina e para melhor aproveitamento do conteúdo programático é aconselhável os modelos que tenham funções manuais com prioridade para abertura e velocidade.

Sinopse: Curso básico de fotografia para pessoas que buscam aprender a manusear o seu equipamento e, assim, aproveitar ao máximo seus recursos. Ao final do curso, os participantes farão uma apresentação com fotografias impressas ou digitais.



Curso: Fotografia de retrato

“A portrait! What could be more simple and more complex, more obvious and more profound.” — Charles Baudelaire

Data: de 03 a 19 de julho de 2017 (06 encontros)

Horário: de 2ª e 4ª feira, das 9h às 12h

Local: Sala de interfaces (20 vagas)

Valor: R$ 150

Pré requisitos: O aluno deve possuir conhecimento nas funções básicas da câmera no modo criativo: ISO, Velocidade do Obturador, Abertura do Diafragma, Fotometria, Diferença entre arquivo RAW e JPEG e Balanço de Brancos.

Sinopse: O curso proporciona aos alunos, através da análise dos autores de referência, conhecimento técnico, sensibilização e aproximação de um fotógrafo de retratos, combinando o teórico com o prático/técnico. O Objetivo é desenvolver a capacidade de analisar uma fotografia, não só do ponto de vista técnico, mas também da compreensão estética e conceitual, a importância da escolha do conteúdo, composição e iluminação do estúdio, externa (luz natural) e todos os elementos básicos para atingir um retrato. Os alunos poderão aperfeiçoar a técnica, ampliando o conhecimento do instrumento fotográfico.



Curso: Iluminação básica

Data: de 17 a 28 de julho de 2017 (06 encontros)

Horário: de 2ª, 4ª e 6ª feira, das 18h às 21h

Local: Sala de interfaces (20 vagas)

Valor: R$ 150

Pré-requisitos: Cada aluno deverá trazer a sua câmera DSLR e saber utilizar velocidade, abertura e ISO.

Sinopse: Curso de iluminação voltado para as pessoas que já fotografam no seu dia a dia e gostariam de entender melhor sobre iluminação e suas principais utilizações.

Através de propostas práticas, os participantes terão contato com vários temas da fotografia e irão iluminar e aprender a manusear os equipamento de iluminação artificial e a lidar em situações de iluminação natural e ambiente.

Em aulas externas ou com iluminação de estúdio o participante vai aprender a lidar com as diversas formas de iluminar e aproveitar o melhor da iluminação.

Sobre o professor: Marcelo Andrade é publicitário especializado em fotografia. Já fotografou para diversas editoras, agências de publicidade, e fotografa em seu estúdio atores, modelos, famílias, crianças, personalidades e assim por diante. Ensina a todos que gostam de fotografia e querem fotografar cada vez melhor. Foi professor na Escola de Fotografia Riguardare, no SENAC e em cursos e workshops oferecidos no Estúdio H2O onde é o fotógrafo chefe e proprietário. Conheça mais sobre seu trabalho em www.marceloandrade.com.br.

Curso: História do Cinema Brasileiro

Data: de 17 a 21 de julho (05 encontros)

Horário: durante toda a semana, das 19h às 22h

Local: Auditório LABMIS (64 vagas)

Valor: R$ 100

Sinopse: É um estudo sobre a evolução do cinema no Brasil, passando por todas as suas fases, do surgimento, do cinema mudo, os ciclos regionais, a chegada do som e a primeira fase de ouro, o cinema de estúdios, a Atlântida, a Cinédia e tantos outros, o Caso Vera Cruz, os movimentos como o Cinema Novo e o Cinema Marginal, a Pornochanchada, a embrafilme, os anos de censura, e a Retomada.

Sobre o professor: Formado em jornalismo pela PUC-SP em 1989, Marcelo Lyra passou por quase todas as editorias de jornais até chegar ao Caderno 2 do Jornal O Estado de S. Paulo, em 1999, quando inicia-se como crítico de cinema. Foi sub-editor do caderno de TV do Jornal da Tarde e colaborador das seguintes publicações, sempre na área de cinema: Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, Revista de Cinema, Revista Ver Vídeo, revista Bizz e outros. Atualmente é crítico do jornal Valor Econômico, da revista Língua Portuguesa e do site Cinequanon.



Curso: Desvendando as Séries de TV

Data: de 03 a 06 de julho de 2017 (04 encontros)

Horário: de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira, das 19h às 22h

Local: Auditório LABMIS (64 vagas)

Valor: R$ 80

Sinopse: Através da análise de pilotos e episódios regulares de diferentes séries, os alunos vão compreender quais são os elementos que fazem uma série de sucesso e conhecerão as técnicas de roteiro que garantem a atenção do espectador desde a primeira cena até o último episódio da última temporada. Além de trechos de outras produções, serão analisadas as séries: Breaking Bad, The Good Wife e 30 Rock.

Sobre o professor: Ricardo Grynszpan é roteirista e professor. Escreveu a mini-série “Zé do Caixão” (TNT e Space), eleita Melhor Produção Artística de 2015 no Festival Internacional de Televisão de São Paulo e episódios das séries “Lili, a ex” e “Tempero Secreto”, ambas na GNT. Também fez parte das equipes de roteiro das séries de animação “Osmar, a Primeira fatia do Pão de Forma” (Gloob e Cultura), “Os Underundergrounds” (Nickelodeon) e Boris e Rufus (Disney). Escreveu junto com Newton Cannito o longa “Magal e os Formigas” e com Ariane Porto “O Crime da Cabra”, ambos com estréia prevista para 2017. No rádio, escreve juntamente com Felipe Xavier o programa de humor “Chuchu Beleza”, transmitido diariamente pela Rádio Jovem Pan FM. É professor de Roteiro para TV da Academia Internacional de Cinema de São Paulo.

Curso: Sound Design para cinema – Módulo básico

Data: de 17 a 31 de julho de 2017 (05 encontros)

Horário: de 2ª e 4ª feira, das 19h às 22h

Local: Sala interfaces (12 vagas)

Valor: R$ 180

Pré- Requisitos: É necessário ter conhecimento básico em informática e Adobe Audition CS6 devido a utilização do software para edição básica de arquivos que serão apresentadas no curso.

Sinopse: O Curso Básico de Sound Design para Cinema em Adobe Audition CS6 é destinado à todas as pessoas que desejam conhecer mais sobre a importância do som dentro do cinema. O Curso habilitará o aluno a construir uma narrativa sonora para diferentes vídeos utilizando ferramentas básicas da plataforma Adobe Audition CS6. Introduzindo, também, a criação e a utilização de efeitos sonoros (foleys) que podem ser encontrados em bibliotecas de áudio online e gratuitas. Também será introduzida a composição de uma narrativa sonora a partir de um roteiro cinematográfico onde poderá ser observada que a importância do som no cinema vai além da pós-produção sendo pensada antes mesmo das filmagens dentro da criação de um roteiro.

Sobre a professora: Thais Maestrello é Sound Designer, Editora e Produtora. Foi durante o curso de Produção Musical pela Universidade Anhembi Morumbi que descobriu sua paixão por edição e sonoplastia. Atualmente estuda Produção Editorial com ênfase em Multimeios, munida do desejo de expandir conhecimentos e unir paixões: a Literatura e o Audiovisual. Integrante do Coletivo A Caixa, como Editora de Conteúdo e Produtora Executiva dos diversos projetos do Coletivo.

Curso: A música do filme

Data: de 10 a 14 de julho de 2017 (05 encontros)

Horário: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, das 19h às 22h

Local: Auditório LABMIS

Vagas: 64 pessoas

Valor: R$ 100

Público Alvo: Dirigido a todos os interessados em desenvolver ferramentas para a apreciação do cinema, sem necessidade de conhecimento específico sobre o assunto.

Sinopse: A música de cinema carrega em si um mistério e um poder difíceis de se descrever. Como pensar no famoso discurso de Scarlett O´Hara, em E o Vento Levou, sem a clássica melodia do tema musical? Ou o suspense de Tubarão, sem as marcantes duas notas? O curso busca estimular a compreensão dessa poderosa ferramenta dramática com aulas expositivas, exibição de trechos de filmes e músicas, e utilização de recursos audiovisuais para experimentação da construção de trilha sonora para filmes.

Sobre o ministrante: Tony Berchmans é autor do livro “A Música do Filme – Tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema”. Compositor e produtor musical, iniciou sua formação musical aos 7 anos de idade tendo estudado piano, violoncelo, flauta e teoria musical. Ingressou na área de produção musical como tecladista, compositor e técnico de gravação. Engenheiro pós-graduado em Comunicação pela ESPM-SP, desde 1992 trabalha no mercado de produção fonográfica, coordenando, compondo e produzindo som para rádio, tv, cinema, internet em centenas de projetos.