História de Chiquinha Gonzaga será contada no Pq. da Água Branca

A trajetória da compositora, pianista e regente Chiquinha Gonzaga será contada neste domingo (10), às 15 h, no Espaço de Leitura, localizado no Parque da Água Branca. As narradoras da ‘Cia. As Clês’ serão as responsáveis por relembrar a trajetória de Chiquinha, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil.

Sol e Mi, mais conhecidas como Clês, transportam-se para o Brasil do século XIX e encontram uma menina-mulher que revolucionou seu tempo. Ao tentar aprender a tocar um instrumento musical, as Clês descobrem a encantadora Chiquinha Gonzaga e todos os seus movimentos em prol da libertação da mulher dentro do mundo da música. A autora da música “Ô Abre Alas” ensinará muito mais do que notas para as nossas narradoras e público

O ambiente musical do Rio de Janeiro do século 19 era dominado por polcas, tangos e valsas, mas Chiquinha Gonzaga não hesitou em incorporar ao seu piano toda a diversidade que encontrou, sem preconceitos. Assim, terminou por produzir uma obra fundamental para a formação da música brasileira.

Estão programadas também oficinas educativas que trazem sempre um livro e um jeito de ler bem diferente.