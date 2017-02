Fazesp abre curso de Ética e Cidadania Fiscal

Estão abertas as inscrições da primeira turma de 2017 do curso de Ética e Cidadania Fiscal da Escola Fazendária do Estado de São Paulo (Fazesp). Interessados podem fazer o cadastro até dia 20 de fevereiro.

Totalmente gratuito, o curso será realizado no próprio ambiente virtual da Fazesp de 20 de fevereiro a 16 de junho. O conteúdo é direcionado a cidadãos interessados em obter conhecimentos sobre tributação, responsabilidades do Estado e exercício da cidadania, além de contribuir para a transparência na gestão pública e na prática da responsabilidade fiscal.

São 80 horas divididas em quatro módulos: Convite à cidadania fiscal; Ética, Democracia e Cidadania; Como o Estado obtém recursos para a sua manutenção?; e Orçamento Público, Controle, Transparência e Participação Social.Para aprovação e emissão de certificado será necessário alcançar no mínimo 70% de acerto nas questões ao final de cada módulo.

Para mais informações e para realizar a inscrição acesse https://fazesp.fazenda.sp.gov.br. Consulte o manual de inscrição aqui.