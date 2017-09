Estação Brás recebe exposição do Castelo Rá-Tim-Bum

Quem foi criança na década de 1990, provavelmente, sente saudades do Castelo Rá-Tim-Bum, que fazia a alegria da garotada nos finais de tarde, na TV Cultura. Para relembrar os velhos tempos, a CPTM apresenta a exposição “A História do Castelo Rá-Tim-Bum” na estação da Brás, uma das mais movimentadas da cidade.

A mostra fica em cartaz de 12 a 30 de setembro no Espaço Cultural da Estação Brás. A exposição conta com cerca de 20 fotos coloridas de um dos programas infantis que mais cativou os pequenos nos anos 90.

As imagens da mostra fazem parte da megaexposição “Rá-Tim-Bum, o Castelo”, que está em cartaz no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo). Construído em uma área de 700m², os fãs do programa têm a chance de entrar em um castelo idêntico ao da série.

A visita ao castelo no Memorial da América Latina pode ser realizada de terça a sexta-feira, das 9h às 20h. Aos finais de semana e feriados, o horário é estendido até 22h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Memorial, que fica no Espaço Gabo – Praça da Sombra. Também é possível comprar pelo site www.ratimbumocastelo.com.br​ , com direito de escolha do dia e horário da visita.

História



Um dos grandes sucessos da TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum foi produzido e exibido pela emissora entre 1994 e 1997. Com 90 episódios, a série é paradigma na programação infantil da televisão brasileira. Ganhou o prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) em 1994 e virou filme em 1999. A arquitetura da maquete do Castelo foi inspirada no estilo modernista do artista catalão Antoni Gaudí, que projetou a Basílica da Sagrada Família, uma das atrações turísticas de Barcelona.