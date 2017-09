Fábrica oferece curso de fotografia “Olhares Sobre Mulheres Migrantes”

São Paulo é, sem dúvida, a cidade mais cosmopolita do Brasil e, tal característica, a torna singular com espaço para as mais variadas culturas. Não por acaso, a capital paulista vai receber o curso “Olhares Sobre Mulheres Migrantes”, na Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha.

A atividade visa mostrar, por meio da imagem, os aspectos que norteiam a vida das imigrantes. As inscrições para participar do curso se encerram nesta sexta-feira (15) às 23h59.

Totalmente gratuito, o curso tem 20 vagas disponíveis e terá 10 horas divididas em 5 encontros. Durante as aulas, os alunos conhecerão técnicas de fotografia e poderão expressar as peculiaridades da imigração em São Paulo.

Para realizar sua inscrição o candidato deverá ter idade igual ou superior a 16 anos e comparecer no primeiro dia de aula, caso contrário sua vaga será cedida ao próximo na lista de espera. As vagas do curso serão preenchidas por ordem de inscrição.

Caso tenha interesse, faça sua inscrição aqui.