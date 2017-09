Alckmin participa do Prêmio Fundação Bunge 2017

O Palácio dos Bandeirantes foi palco da 62ª edição do Prêmio Fundação Bunge, que reconhece ações bem sucedidas para o desenvolvimento de projetos capazes de beneficiar a sociedade brasileira. Este ano, o Prêmio teve como temas Os Desafios Globais da Sustentabilidade do Agronegócio Brasileiro e As transformações do Direito brasileiro e seus impactos na teoria Geral do Direito. Quatro profissionais foram consagrados.

“É um dos mais respeitados prêmios para a ciência. A Fundação escolheu bem, direito e ciências agrárias”, afirmou o governador Geraldo Alckmin. “A gente fica feliz de todo ano abrir aqui a porta do Palácio dos Bandeirantes para receber grandes brasileiros como foram homenageados e todo o mundo acadêmico e o setor produtivo. É isso o que o Brasil precisa, inovação, trabalho e produção.

A edição contemplou trabalhos, na categoria Vida e Obra, de Alysson Paolinelli, um dos principais nomes da agricultura brasileira, que entre outros feitos, reinventou a Agricultura Tropical, hoje referência para ao mundo.

Já na categoria Juventude, Marcelo Loureiro Garcia foi reconhecido pelos seus trabalhos, que abordam aspectos relevantes para o desenvolvimento sustentável do agronegócio, como tratamento de rejeitos e reúso de águas com a aplicação de métodos que proporcionam a redução de impactos ambientais e a recuperação de matéria e energia.

Na área de Ciências Humanas e Sociais, que neste ano tem como tema As transformações do Direito brasileiro e seus impactos na teoria Geral do Direito, Claudia Lima Marques, profissional com larga experiência no Direito do Consumidor, Direito Privado, proteção dos vulneráveis e Direito Internacional Público e Privado, foi contemplada na categoria Vida e Obra, enquanto Ivar Alberto Martins Hartmann, foi agraciado na categoria Juventude, por seu trabalho voltado para a interação entre Direito, Matemática e Estatística.



O Prêmio Fundação Bunge foi criado em 1955 com objetivo de incentivar o desenvolvimento das ciências e cultura no Brasil, homenagear o poder transformador dos indivíduos na sociedade e estimular novos talentos. Desde sua criação, cerca de 190 personalidades já foram premiadas entre elas Jorge Amado, Oscar Niemeyer, Ruth Rocha, Carlos Chagas Filho, Adriana Lisboa e Fernando Abrucio.