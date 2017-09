Saúde em Ação: começam as obras de oito clínicas na região de Itapeva

Governo do Estado vai investir R$ 22 milhões na construção de cinco Caps e três Unidades Básicas de Saúde de programa em parceria com o BID

Boa notícia na área da saúde para a região de Itapeva. O governador Geraldo Alckmin deu início, neste sábado (2), na cidade de Itapeva, às obras de oito clínicas “Saúde em Ação”. O objetivo do programa estadual é criar uma rede moderna e articulada com o objetivo de fortalecer e ampliar o atendimento à população.

Ao todo, serão construídas cinco clínicas que irão funcionar em modelo de Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e três que atenderão no formato de Unidades Básicas de Saúde. Para isso, foram investidos R$ 22 milhões pelo Governo do Estado, em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Os valores incluem capacitação de profissionais e novos equipamentos.

Ainda na região, os municípios de Apiaí, Buri, Guapiara e Itararé receberão as obras dos Caps. As três Unidades Básicas de Saúde serão instaladas nas cidades de Ribeira, Barra do Chapéu e Ribeirão Branco.

Além disso, mais de 70 cidades paulistas serão contempladas com o programa Saúde em Ação. Estão previstas 165 obras de construção ou reformas de clinicas de saúde, hospitais, ambulatórios de especialidades e Caps nas regiões Metropolitana de Campinas, Vale do Jurumirim, Vale do Ribeira, Itapeva e Litoral Norte.

O investimento total do programa é de R$ 826 milhões, por meio do financiamento de 70% do valor investido pelo BID, com a contrapartida de 30% de recursos do tesouro do Estado.

As regiões beneficiadas pelo projeto foram escolhidas pela Secretaria da Saúde, após um estudo que analisou as suas necessidades regionais e o perfil epidemiológico.