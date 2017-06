Museu Emílio Ribas recebe exposição fotográfica “Imaginal”

O Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, do Instituto Butantan, apresenta a série fotográfica Imaginal, do fotógrafo Daniel Malva, representado pela Galeria Mezanino. A mostra teve início dia 24 de junho e fica no local até 18 de janeiro de 2018.

Atraído pela catalogação serial de objetos e assuntos variados, Malva concede sentido pessoal a seus registros, nos quais documentou a anatomia humana, animais taxidermizados, esqueletos, órgãos variados e arcada dentária humana.

As obras, em tamanhos variados, possuem fotografias realizadas com negativo preto e branco, e digitais de diferentes coleções. Ainda farão parte da exposição algumas atividades paralelas, nos meses de agosto e setembro.

Estão previstas entre essas atividade uma palestra do artista, com apresentação de referências literárias e artísticas ao público; e ainda uma oficina de fotografia artesanal, em que o grupo PhotoOca elabora câmeras artesanais.