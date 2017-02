Febre amarela: vacina deve ser tomada com 10 dias de antecedência

Como muito se fala sobre a febre amarela, é normal que a população apresente diferentes dúvidas com relação à doença. Para começar, o que é a febre amarela? É uma doença infecciosa aguda, de curta duração (no máximo 10 dias), com gravidade variável. É causada por vírus, do gênero Flavivirus, família Flaviviridae.

E como se prevenir? A única forma de evitar a febre amarela é através da vacinação. Porém, é preciso cautela antes de tomar o medicamento de forma indiscriminada.

A vacina, que deve ser tomada com 10 dias de antecedência, é indicada para as pessoas que moram em regiões de risco ou vão viajar para essas áreas. Em São Paulo, a cidade de Jales, Barretos, Franca e São José do Rio Preto são consideradas de maior risco para contrair a febre amarela. Também é preciso ficar atento quem vive ou vai até Araçatuba, Araraquara, Bauru e São João da Boa Vista.

Informações importantes sobre a febre amarela:

– A febre amarela não é contagiosa;

– É transmitida somente pela picada de mosquitos infectados com o vírus da febre amarela;

– Entre os sintomas iniciais estão calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos e fadiga;

– Não há nenhum tratamento específico contra a doença. O médico deve tratar os sintomas, como as dores no corpo e cabeça, com analgésicos e antitérmicos;

– Consulte um médico antes de tomar a vacina.

Para esclarecer mais dúvidas, acesse aqui o Portal da SaúdeSP.