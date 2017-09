‘Virada da Maturidade’ tem programação especial em São Paulo

Até 29 de setembro, evento promove diversas atividades gratuitas para públicos de todas as idades, com destaque para a população idosa

Quem quiser conferir uma programação especial, com palestras e diversas atividades focadas na terceira idade, não pode deixar de participar da Virada da Maturidade 2017 que acontece entre os dias 27 e 29 de setembro.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) Idoso Sudeste e Oeste terão eventos gratuitos e abertos a todos – pacientes e demais interessados. As inscrições serão limitadas à capacidade dos espaços e no AME Idoso Sudeste serão feitas no momento das atividades. No Oeste é possível fazer a inscrição com antecedência.

Atividades culturais também terão espaço na programação do AME Idoso Oeste com Cinedebate, oficinas de música e até apresentação de um coral na unidade.

No Instituto Butantan, as atividades terão início no dia 28 a partir das 9h, com uma visita guiada ao Museu Biológico. Serão realizados também bate-papos sobre as pesquisas e os 116 anos de história do Instituto, além do projeto “Mão na cobra”, onde os visitantes poderão conhecer as serpentes de perto.

No Centro de Referência do Idoso da Zona Norte (Cri-Norte), haverá atividade física e orientações sobre a cuidados com a saúde, e uma mostra de talentos.

No Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), também conhecido como Cri-Leste, entre as diversas atividades destaca-se o famoso “Baile da Virada”, que reunirá cerca de 600 idosos na sexta-feira, a partir das 14h30.

Já o Centro de Referência e Treinamento DST/ Aids realiza, também no dia 28, um mutirão de testagens de HIV em idosos no Terminal Jabaquara, em parceria com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). O mutirão acontece das 9h as 16h, com a oferta de 300 testes.

