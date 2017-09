São Paulo Previdência coloca à venda apartamento na capital

Valores arrecadados com a venda voltarão aos funcionários públicos do Estado de São Paulo em forma de aposentadorias e pensões

A São Paulo Previdência (SPPREV) colocou à venda, por meio de concorrência pública, um apartamento localizado na cidade de São Paulo, no bairro de Santa Cecília. Os interessados devem acessar o edital e conhecer os requisitos para participação no site da SPPREV. A sessão pública será no dia 26 de outubro, às 10h.

Os valores arrecadados com a venda desse imóvel voltam aos funcionários públicos do Estado de São Paulo em forma de aposentadorias e pensões, uma vez que foi adquirido com recursos originários das contribuições dos servidores.

O imóvel à venda é um apartamento na Alameda Barros, 150, número 103-A, Santa Cecília. Possui 52,58 m² de área total, sendo 39,27 m² de área privativa, 11,290 m² de área comum e 2,020 m² de área de lazer. O valor mínimo é de R$ 237 mil.