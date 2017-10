Saiba quais cuidados na hora de comprar presente para o Dia das Crianças

Com a chegada do Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, muitas pessoas vão as compras para comprar presentes para os pequenos. Por conta disso, ao presentear as crianças com brinquedos é importante ter um cuidado especial.

Esse tipo de produto é de certificação compulsória, ou seja, para serem comercializados necessitam do símbolo de identificação da certificação, o selo do Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Isso garante ao cidadão a certeza de uma série de testes foram realizados em laboratórios para assegurar a conformidade e qualidade do material utilizado na fabricação das peças.

Além do selo, os consumidores devem ficar atentos a outros detalhes na hora da compra: – faça uma pesquisa de preço, pois o valor de um mesmo produto pode variar bastante, conforme a região ou na internet;

– observe a faixa etária para a qual o brinquedo é destinado. A idade recomendável deve estar descrita na caixa do produto;

– leia atentamente as instruções de uso e recomendações existentes nas embalagens. Além disso, é muito importante que as informações apresentadas sejam em língua portuguesa;